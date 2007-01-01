Калужский аэропорт открыли спустя 55 часов ограничений
Вечером во вторник, 5 мая, Росавиация разрешила самолётам взлетать и приземляться в Грабцево.
Ограничения действовали в течение 55 часов – с середины дня в воскресенье.
За этот период пассажиры не смогли улететь из Калуги в Калининград, Санкт-Петербург и Минеральные Воды.
Власти Калужской области сообщали о десятках сбитых БПЛА в небе над регионом.
