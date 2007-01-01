В Калуге отменили рейсы в Санкт-Петербург и Минеральные Воды

Во вторник, 5 мая, самолёты не полетят из Грабцево в эти города. В обратном направлении пассажиры также не смогут добраться.

Отмена связана с закрытием воздушного пространства над Калугой. Ограничения со стороны Росавиации действуют уже больше двух суток.

Пока нет официальной информации, когда из Калуги вновь можно будет летать.