В Калуге один авиарейс отменили, ещё один отложили

Уже почти двое суток в регионе действует запрет на полёты из-за атак беспилотников.

В понедельник, 4 мая, пассажиры так и не смогли улететь в Калининград. Рейс несколько раз переносился, а потом и вовсе был отменен.

Во вторник, 5 мая, задерживается вылет самолёта в Калининград. Рейс перенесли с 13:05 на 14:30.

- Просим всех пассажиров отслеживать актуальную информацию на онлайн-табло аэропорта. Также за дополнительной информацией можно обратиться в справочную: +7 (4842) 770-007, - говорится в комментарии аэропорта.