Рейс в Калининград задерживается в калужском аэропорту

В понедельник, 4 мая, пассажиры не смогут вовремя улететь из Грабцево на Балтийское море.

Рейс в Калининград на данный момент отложен с 17:50 до 19:30.

Это связано с ограничениями на полёты в Калуге, которые Росавиация ввела ещё днём в воскресенье, 3 мая. Пока самолётам в Калуге нельзя садиться и приземляться из-за угрозы безопасности.