Рейс в Калининград задерживается в калужском аэропорту
Рейс в Калининград задерживается в калужском аэропорту
В понедельник, 4 мая, пассажиры не смогут вовремя улететь из Грабцево на Балтийское море.
Рейс в Калининград на данный момент отложен с 17:50 до 19:30.
Это связано с ограничениями на полёты в Калуге, которые Росавиация ввела ещё днём в воскресенье, 3 мая. Пока самолётам в Калуге нельзя садиться и приземляться из-за угрозы безопасности.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь