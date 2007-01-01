Рейс в Калининград задерживается в калужском аэропорту

Дмитрий Ивьев
04.05, 16:33
В понедельник, 4 мая, пассажиры не смогут вовремя улететь из Грабцево на Балтийское море.

Рейс в Калининград на данный момент отложен с 17:50 до 19:30.

Это связано с ограничениями на полёты в Калуге, которые Росавиация ввела ещё днём в воскресенье, 3 мая. Пока самолётам в Калуге нельзя садиться и приземляться из-за угрозы безопасности.

