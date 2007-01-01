Обнинск
+4...+5 °С
Прислать новость
Свернуть
В Мосальском районе мужчина получил десять лет колонии за смертельное ДТП
В Мосальском районе мужчина получил десять лет колонии за смертельное ДТП

Евгения Родионова
30.04, 10:29
0 427
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В четверг, 30 апреля, прокуратура Мосальского района сообщила о вынесении приговора ранее судимому 46-летнему мужчине.

По данным ведомства, он признан виновным в угоне и в нарушении правил дорожного движения, в состоянии опьянения, повлекшем смерть человека.

— В октябре 2025 года пьяный мужчина, не имея водительских прав, угнал автомобиль. Затем столкнулся со скутером, которым управляла жительница Мосальского района. От травм женщина скончалась, - пояснили в прокуратуре.

Суд дал ему десять лет колонии строгого режима.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
авто и транспорт
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlNPcklBTEdFcmZyUGx2T1VsWWRjUmc9PSIsInZhbHVlIjoiUll5T25GT2tZVzFjMlUyY0tEL0VjSkFXelZrTWUvRlhwNU5nVHNLdTVuSjh1eU4rZ3JJcW1NNWlUM3YwN3lSTk5wNVpaQXlKNXlFeEV4TmYwV0xITjZWVE5TQ0orbk4yU3BNVnhFY2J5OVN6VWFBMmR4YWZJMDNXSFNHTWtoLzhuYVJiY3NrMHB5UWgvL1pSanllZUxrSlJ3Z0NnNm5PR2IwMGh3b0tuaTlvejN6dDdvQ2R0LytMM0Z2aWp2Q2d1a3grYkNQelVaY1RaazFUL3lhQmxEaWNmcWZpVndKSVhqaTFMK3hRUFlXM2hpdS9vUkJPYUJDbThaRFN6YllOY0dYZ2pyWlg1OUE0OURuc2JRM3NiTnFiMWtMU3o2Z3hYR01UTC83aFdvSVVjVjJVVHBCZmtMUkJtODlKM1JoaUw1L1lud1g0TjdOR1Q2NXVJSXhmWE1pK0ZCNjVjZGlXVnhmZnRnOVpVOUxvUzBxUnlGRmdtYkRPaUkraDBRMkdCSXRLdUVTaFNwN0U3V3JXNzJheFE5clRkTldTSWdaRlZFazZkdFVabm56bzR5TFZ5VCs5bHlHLzdQM0l3dDhiYyIsIm1hYyI6IjRlYWUyYmZlMDA4MDA0YzZkMWRmNjFjYjhhNGY0ZGFlMWJmZDFkODY0ZmU3MThjODJiMzIzNjYxMDNhNTZmMDAiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkRtemxRaEdQaDEySFZkVW1HaW5JQnc9PSIsInZhbHVlIjoiOU1CUjRNTk9aRWk0V1p1d3QxZjlJRDJPVDYrcm9XeitBbWd6N1B6Y0J5WDVTSUhzUmJnNlNRVFAraEJVR01kUDZWSm9LblFlV08rWTdTL1ZNc283ZXdMaUJUM1YySVM5VnNKdmc1bDYyUHREUjVYcXNXRGUvcWZNcHkzRjlqYkZxSGZOZDhnbi9RZUx2Zng1MzJ4cU9sUzNSR0YwcE41TlJYZHhwQi9iLzlWb3MzaTJIU204TFhmaEIwZjFNU0NZL0tYUHorNEpLOUI3Z3dlS3NnMlhlalVybzJ5Z1h6a1J6dUVZUGVRcHplaFFncUtJVU4yQnd2WFI5Y2lacWYreUNPeHFjT1VpL2xvU3A1RnRNNFFYNzh3RllSd3Q3TjdFVUJtY3BBa1doYXQyVzlpb3lWY1ppZVIxT0lQdU9SRUlYKzUvZVRNZDVaNHNzZmZqSHhVUmtZS2c1NzlqYTFqelV0Z1ZTQTN6M0VHOWNRNzJHenpraWlmMlBRL2IwVkdhUzdSUWpIK2NscUpTclArT3VaVzhkS1FaTE5JdVdLOHpDTHNESWF1ZW9NMTdxWTVtRzVndUlzK0s2djlBbFNQL010K0JzYkkvMHlGb1BmbTNHaENuRDQybjdhbXFodzBhbnlsNi9uTWtMRW0zd0dJbVQzZnFFdVpzZVUzRUJ5bU9vSk15dGpKWXA3L0R4MVljVDgzNFNUUjZONi9vb0dya3FnUWZBeHdlWE0yMGN5RzZtVmR1M2MwbGRzblNyenFjZHRGc2JPMVU2aHlKVWRPanhRM2lJVTZmTTdRTHA2RTYrR3piYm8yZTY4Q1pJR1lna3lJOG5PNDFFWWF5cGNGeSIsIm1hYyI6IjIyZjRhOWM1NWMzMzUxMmRhODg0NjkzMDQwMzBjOWYwOTZjZmNhNGQ4MmU2OTVhZmYzNDM0YjQwMDFiNTc4MjMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+