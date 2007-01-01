В Мосальском районе мужчина получил десять лет колонии за смертельное ДТП
В четверг, 30 апреля, прокуратура Мосальского района сообщила о вынесении приговора ранее судимому 46-летнему мужчине.
По данным ведомства, он признан виновным в угоне и в нарушении правил дорожного движения, в состоянии опьянения, повлекшем смерть человека.
— В октябре 2025 года пьяный мужчина, не имея водительских прав, угнал автомобиль. Затем столкнулся со скутером, которым управляла жительница Мосальского района. От травм женщина скончалась, - пояснили в прокуратуре.
Суд дал ему десять лет колонии строгого режима.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь