В Мосальском районе мужчина получил десять лет колонии за смертельное ДТП

В четверг, 30 апреля, прокуратура Мосальского района сообщила о вынесении приговора ранее судимому 46-летнему мужчине.

По данным ведомства, он признан виновным в угоне и в нарушении правил дорожного движения, в состоянии опьянения, повлекшем смерть человека.

— В октябре 2025 года пьяный мужчина, не имея водительских прав, угнал автомобиль. Затем столкнулся со скутером, которым управляла жительница Мосальского района. От травм женщина скончалась, - пояснили в прокуратуре.

Суд дал ему десять лет колонии строгого режима.