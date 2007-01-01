Трасса в Обнинске встала в пробке
Движение на федеральной дороге М3 «Украина» в районе наукограда затруднено утром в четверг, 30 апреля.
Пробки собираются на участке от Спас-Загорья до северного выезда из Обнинска.
Напомним, на трассе ведутся работы по реконструкции. Доделать дорогу обещают до конца нынешнего года. После этого проезд может стать платным.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь