В посёлке Бабынино арестовали скутер водителя за пьяную езду
Во вторник, 28 апреля, прокуратура Бабынинского района сообщила о возбуждении уголовного дела и наложении ареста на скутер 39-летнего водителя.
По данным ведомства, в марте мужчина ехал на скутере в состоянии алкогольного опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался.
Возбуждено уголовное дело. Суд наложил арест на скутер.
