В Калуге назвали причину отключения светофоров
С вечера четверга они не работают в районе перекрёстка улиц Московской и Ленина.
После нашей публикации ситуацию прокомментировала городская администрация:
- Из-за вчерашнего отключения электроэнергии произошёл сбой работы дорожного контроллера, отвечающего за работу светофора. Бригада уже на месте и проводит ремонт. Сегодня должны восстановить.
