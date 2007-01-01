В центре Калуги второй день остаются выключенными светофоры
В центре Калуги второй день остаются выключенными светофоры

Дмитрий Ивьев
24.04, 08:53
Утром в пятницу, 24 апреля, они не работают в районе пересечения улиц Ленина и Московской, а также на перекрестке Достоевского и Московской.

Ранее такая же проблема наблюдалась вечером 23 апреля.

В городской администрации пояснили, что причиной сбоя стала аварийное отключение электричества. Пока нет официальных данных, когда планируется наладить работу светофоров. Водителей просят быть внимательными и ориентироваться на дорожные знаки.

Новости по тегу
дороги
eyJpdiI6InBlQkZhbUh3YjdMV2Vzb1g3VFJheHc9PSIsInZhbHVlIjoiUlBHQmdFcWlyZFhsK2paS0Q1U0dWa0NoVVBvUzlsNkJEMlpYTzVvcGhndWlCUmREQVNra3FpbnVkZlRBS3F4c3dtay9sdGNScFZVUEhGV2t6bVN0dW40cE5scVBrWFdKUW1lVDFROHppTG1zL0UvY2VVc0dEMzJmc3NKeTBnVk45WE5IRHYwd3hxaFhiR21reUN3Q3Q4WHNMSC9ET0JXK2hBN1R5STlRS2tXQ2hLNSt5NkpOV1pUQktYREJHWkR3bXJpKzBiMDlVaXdENndKMG9kUUgyVzN4ZERKRXZaR0x0eUZFVThWeXN6NkNXenRudDdmdEhON0U0V29QTU1tZEpoQjREbUFCTzFJNmdpdzNJT3ZBNlVGbHVZSWdwN1pta0dyM1dJckF3cXlDdHdwckdGNDJjZUJNaWRzV2xLM0l2cm9WanJuVnZRWmVGd2tScVRSbVNtenFKUzJ1NVpQZllZWFBFeXN5cnhJbFBPbm9uWlJqVWFDSFkyaDFHR2lDQTQxSmlXNEdDUXlZMkxtL3dhZXAvRTA3N1lVaHVsRkc0UTBjU2NFQjkwUWVqQ3pJU1MzdlR2N3pNKytNdm0rRCIsIm1hYyI6IjAyYWVhYWVjZDk2ZjEwYzk5MDNmMGM1ZjBkMzNlZjI3OTExMzQzODk5OTI2N2MzMjQ0ZmY1NWIzN2QxYmJmODEiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6Ijk1andnTk1rekhHakZXNUdTcHRQbEE9PSIsInZhbHVlIjoiblFFQk4yeVdlYS8wR1RDRnNQS0dpTEpMR00wVkcyWWlabVFzSjZWQk5sNjNwQ0tjaS85TFhqcUVHMGgxUFJJUkdzY3I1Zm0wWm9pYmhRZHp5VEdVbHBVL0xpeUdYUnU3S0pwQ0hMcGFqeHpIOHdPMXlsbm9iMlZLYm84ZTFZcEE2L2lXbmZhTmcyNHdxZXpScDhHUjZsMjJ1N0pZTEV0WHBhcVRUbWFZYW9nT2s3WlRlVzBwVStVSk11QytEd0tGdERWZGxWV1NhZDJaYm1lbzVOblcwaE5pUlJwRnFIMWpyakVYdUpCeW10WWloTEExbmF4VFpkZ1J3My9uOGVpTDgwa2RmSUR3d1JaOEFOOUZzM2JneWVyaVhYZ2dQNlVtWjNpN29PUitxRW9LVXJTQzh3eXVjRmVrYnl0a0ZQK1ZuKzY2OWkxM2VMTFpPd0VrbnJPU1dMRjZKaGRLTlRPRDIycmdlb0ZRYzU4aHVONVVSS2F3bXJxcGFYNkx1TGFIL3R4dlRhRzRGcWdzZDdWTUFjR0xtdXp3MUZUNWdBbDhuM3BnY2psREpPTUdaeENmbGRjaFVDY2JsYjEzSCtCUG1mUWNGZXdYZFp6YmF0NmdNbTlaeEFjZkh5eDk1VXdRdDZYaGJJUXNSbWV1ZnFzYUFlZEo1VDdsbmMyYkQwYkpkWTF1ak11NWQ2SzRTSldiVmVVWks1VjVFMUtyTmwwMUJBOFBEWEZjTC9qNUlkVWRMcHV0ZGgxVFMycFl0UmQwdmZTOEJsc29TUlpPeGhVYS9xbnErNHJLYVJTZkpmcEF6YzVZKzBTNFZnRU95MlFjdW1qT1pNMSsyb2FaVjZQdyIsIm1hYyI6IjExNGVhZWQ1Y2RhMDE3OTdiYmM5NDI5YmNhNThkZjc4MTIyMjUyZDkzOGNmMWY5ZjY2YzMxNjRhMjJmYTNjYTUiLCJ0YWciOiIifQ==
