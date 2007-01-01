Власти Калуги опровергли закрытие 20 автобусных маршрутов
В среду, 22 апреля, в соцсетях активно обсуждали постановление городской администрации, в котором упоминается отмена с октября двух десятков автобусных маршрутов в Калуге.
В частности, в документе упоминаются автобусы номер 31, 32, 41, 61, 69, 80, 90 и другие.
Однако, как нам пояснили в управлении городского хозяйства, транспорт продолжит ходить.
- Предусмотрено открытие новых, таких же, маршрутов, но с предоставлением права льготного проезда, с новым подвижным составом, - заявили в управлении. - Ни один маршрут отменен не будет!
То есть фактически имеет место бюрократический момент - одна бумага маршруты отменяет, другая вводит.
