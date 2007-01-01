В калужском аэропорту отложили два рейса
Во вторник, 21 апреля, пассажиры не смогут вовремя улететь в Санкт-Петербург и Минеральные Воды.
Рейс в Санкт-Петербург с 13:05 перенесли на 18:00.
В Минеральные Воды самолёт должен улететь в 22:20 вместо 18:10.
Это связано с поздним вылетом в наш город самолёта из Минеральных Вод. Для всей этой цепочки рейсов используется один и тот же борт.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь