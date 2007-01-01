Дорога в калужскую деревню превратилась в болото
Дорога в калужскую деревню превратилась в болото

Дмитрий Ивьев
17.04, 22:33
На состояние проезжей части 17 апреля пожаловались жители деревни Тимофеевка Ферзиковского района.

- Мы брошены местными властями и не можем добраться до своих домов, - говорится в обращении на странице губернатора. - Единственная дорога в деревню полностью разрушена. Все обращения в местное самоуправление - остаются без ответа. В соседнюю деревню (Михайловка) дорогу сделали очень давно. Мы же - остаемся изгоями, которые не имеют возможности попасть в свои дома и вызвать службы спасения в плохую погоду.

Ситуацию прокомментировали в администрации района:

- Мы понимаем ваши переживания. Действительно в период распутицы существует такая проблема. В мае мы проведём обследование дороги. При необходимости прогрейдируем проблемные участки дороги.

