Дорога в калужскую деревню превратилась в болото
На состояние проезжей части 17 апреля пожаловались жители деревни Тимофеевка Ферзиковского района.
- Мы брошены местными властями и не можем добраться до своих домов, - говорится в обращении на странице губернатора. - Единственная дорога в деревню полностью разрушена. Все обращения в местное самоуправление - остаются без ответа. В соседнюю деревню (Михайловка) дорогу сделали очень давно. Мы же - остаемся изгоями, которые не имеют возможности попасть в свои дома и вызвать службы спасения в плохую погоду.
Ситуацию прокомментировали в администрации района:
- Мы понимаем ваши переживания. Действительно в период распутицы существует такая проблема. В мае мы проведём обследование дороги. При необходимости прогрейдируем проблемные участки дороги.
