Обнинск
+9...+10 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт Где в Калуге провели ямочный ремонт
Авто и транспорт

Где в Калуге провели ямочный ремонт

Дмитрий Ивьев
17.04, 17:50
0 239
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Администрация города рассказала о работах, которые прошли в период с 13 по 17 апреля.

Ямы залатали на следующих участках:

  • перекресток ул. Никитина и ул. Луначарского,
  • перекресток ул. Степана Разина и ул. Никитина,
  • перекресток ул. Болдина и ул. Восточной,
  • перекресток ул. Пролетарской и ул. Плеханова,
  • Грабцевское шоссе (от ул. Баррикад до ул. Карла Либкнехта),
  • ул. Степана Разина (в районе д. 28),
  • ул. Черносвитинская (в районе моста через р. Яченку),
  • Грабцевское шоссе (в районе д. 59).

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
дороги
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Новости компаний
18+