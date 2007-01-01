Где в Калуге провели ямочный ремонт
Администрация города рассказала о работах, которые прошли в период с 13 по 17 апреля.
Ямы залатали на следующих участках:
- перекресток ул. Никитина и ул. Луначарского,
- перекресток ул. Степана Разина и ул. Никитина,
- перекресток ул. Болдина и ул. Восточной,
- перекресток ул. Пролетарской и ул. Плеханова,
- Грабцевское шоссе (от ул. Баррикад до ул. Карла Либкнехта),
- ул. Степана Разина (в районе д. 28),
- ул. Черносвитинская (в районе моста через р. Яченку),
- Грабцевское шоссе (в районе д. 59).
