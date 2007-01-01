В Калуге на двух улицах проведут ямочный, а не капитальный ремонт

На странице главы города Дмитрия Денисова люди жалуются на состояние проезжей части улиц Степана Разина и Николо-Козинской.

- Степана-Разина полностью разбита от улицы Никитина до Салтыкова-Щедрина, в обе стороны, - напомнил житель Калуги. - Николо-Козинская от улицы Тульской до улицы Войкова… В 2025 году планировался капитальный ремонт этих улиц, а не ямочный.

У властей пока мало хороших новостей для водителей.

- На Степана Разина провели точечный ямочный ремонт дефектов возле ул. Никитина, также сделали в районе съезда к д. 28, - прокомментировали в администрации города. - На Н.Козинской ямочный ремонт планируем провести летом.