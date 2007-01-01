В Калужской области ограничили движение на железнодорожном переезде
До 18 апреля продлятся ремонтные работы на переезде в Сухиничском районе, который расположен между станциями Живодовка и Сухиничи-Главные.
- С 16 по 18 апреля, ежедневно с 9:00 до 15:00, движение транспорта будет ограничено, - сообщили в местной администрации. - Проезд будет осуществляться по одной полосе.
Водителей просят заранее планировать поездки.
