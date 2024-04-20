В Калуге появились противники строительства новой дороги в Турынино

Жители этого микрорайона давно просят организовать альтернативный путь, ведь единственная дорога часто встает в пробках. В конце прошлого года чиновники рассказали, что вариант есть.
Однако не всех перспектива строительства новой дороги порадовала. На днях на странице губернатора жители многоквартирного дома №1 на улице Новождамировской оставили обращение, суть которого – не стройте рядом с нами дорогу.
- Расположение нашего дома не предполагает соседства с такой дорогой и связанными с ним ухудшениями качества жизни коренных жителей, - говорится в сообщении калужан.
На обращение ответили в городской управе:
- В любом населенном пункте транспортные коммуникации так или иначе связаны с застроенной территорией, они предназначены для обеспечения транспортной связанности территорий, Конкретные расстояния от жилых домов до края проезжей части определяются исходя из нормативов на этапе архитектурно-строительного проектирования объекта. Вопрос строительства дороги «Магистральные сети» - ул. Новождамировская, д. 5 далее по ул. Проезд Кольцевой на автомобильную дорогу общего пользования федерального значения Р-132 прорабатывается. Сначала необходимо внести изменения в генеральный план, запланированы эти мероприятия к концу этого года. Также необходимо решить технические вопросы с сетевой организацией, так как там проходят сети газоснабжения. Надеемся, что в скором времени этот вопрос решится и появится дорога, которая разгрузит ул. Советскую. Процедура принятия генерального плана в обязательном порядке включает публичные слушания.
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