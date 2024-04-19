В Калуге предложили принудительно снизить скорость электросамокатов до 10 км/ч

Такое предложение сделали сотрудники ГИБДД на встрече с представителями городской управы и компаний, которые сдают самокаты в прокат.

Также полиция хочет, чтобы на самокатах не ездили по два человека – для этого возможно установить техническое ограничение.

Кроме того, в Калуге предлагается ввести авторизацию в приложении для аренды электросамоката через Госуслуги. Это позволит находить нарушителей ПДД.

Все эти предложения пока на стадии обсуждения.