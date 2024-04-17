В Калуге начались рейды по тонировке

Инспекторы ГИБДД будут проверять машины в городе 17 и 18 апреля, сообщили в полиции.

С января по март в Калуге поймали 637 нарушителей, которые ехали со слишком темными стеклами.

Первое нарушение грозит штрафом в 500 рублей, повторное – штрафом до 4000 рублей, арестом на 15 суток либо обязательными работами.