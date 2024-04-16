В Калуге перекроют улицу Тарутинскую

Из-за работ по реконструкции Синих мостов в Калуге вновь на некоторое время закроют проезд по перекрестку Тарутинской и 2-го Городского проезда.

Автомобильный поток пустят по частному сектору, как это было всю вторую половину прошлого года.

Ожидается, что работы начнутся на следующей неделе. На Тарутинской начнут строить подходы к Синим мостам.

По последним данным, реконструкция путепровода должна завершиться ко Дню города – то есть к концу августа.