В Калужской области начались массовые проверки грузовиков

Профилактическое мероприятие проводится с 16 по 19 апреля, сообщили в полиции.

За первые три месяца года в нашем регионе произошло 42 ДТП с грузовиками, в которых 11 человек погибли и еще 54 получили травмы.

Самые тяжелые последствия вызваны авариями с большегрузами на федеральных трассах.