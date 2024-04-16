Готовность двух мостов в Калужской области превысила 60%

В Малоярославецком районе на мосту через Суходрев у деревни Таурово работы выполнены на 64%. Сейчас подрядчик устанавливает ограждение.

В селе Росва на дороге Калуга – Вязьма мост через Росвянку готов на 67%. Там бетонируются пролеты, рассказали 16 апреля в пресс-службе правительства Калужской области.

Работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Кроме того, в ближайшее время дорожники начнут ремонтировать мост через Протву на дороге Малоярославец – Боровск – Обнинск и мост через Мышегу на дороге Ферзиково – Сугоново.