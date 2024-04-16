В Калуге на перекрестке Разина и Тульской снизят разрешенную скорость до 40 км/ч

Это место продолжает оставаться одним из самых аварийных в городе.

Очередную попытку исправить ситуацию власти города предпримут в ближайшее время, сообщили 16 апреля в управлении городского хозяйства.

Для улучшения обзора там опилят деревья и кусты. Также на подъездах к перекрестку снизят разрешенную скорость до 40 км/ч. Следить за водителями будут камеры фиксации нарушений.