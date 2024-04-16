В Калуге пустят общественный транспорт по улице Набережной

О планах во вторник, 16 апреля, рассказал городской голова Дмитрий Денисов.

На улице Набережной выбрали места для обустройства остановок общественного транспорта. Одна должна появиться в районе нынешней парковки, вторая – у выезда со 2-го Берендяковского переулка.

- Для их обустройства потребуются время и финансы, но начало положено, - прокомментировал Денисов.

Ранее стало известно, что на улице Набережной и набережной Яченского водохранилища снизят разрешенную скорость до 40 км/ч.