В Калуге ограничат скорость на набережной водохранилища

Ездить быстрее 40 км/ч нельзя будет не только на улице Набережной, но и на набережной Яченского водохранилища. Об этом 16 апреля сообщил городской голова Дмитрий Денисов.

- Автомобилистам надо быть готовыми к тому, что скоростной режим на улице Набережной и набережной Яченского водохранилища изменится до 40 километров в час – мы не имеем права рисковать жизнями калужан, - заявил чиновник.

Когда именно установят знаки, пока не уточняется.