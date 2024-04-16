У калужанина арестовали «Рено Дастер» за долги

Мужчина не смог вовремя отдать двум банкам и одной компании более миллиона рублей.

Приставы обнаружили машину в одной из деревень рядом с Калугой, рассказали 16 апреля в областном управлении ФССП.

Если калужанин не выплатит всю сумму, автомобиль продадут через торги.