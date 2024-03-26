Дороги подтопило в Калуге и трех районах области

О ситуации с паводком во вторник, 26 марта, рассказал губернатор региона Владислав Шапша.

- Сейчас подтоплены мосты и участки дорог в Малоярославецком, Боровском, Тарусском районах и пригороде Калуги, - пояснил он. - Организованы пути объезда, где есть необходимость - налажена работа переправ, дежурство.

Он поручил главам муниципалитетов держать постоянную связь с жителями.

В Калуге затоплен мост через Яченку в деревне Груздово.