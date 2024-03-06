В Калуге у пьяного водителя конфисковали «Ладу Веста»

38-летний мужчина второй раз попался пьяным за рулем на дороге Калуга – Медынь в Дзержинском районе, сообщили 6 марта в прокуратуре.

Суд приговорил калужанина к 240 часам обязательных работ. За руль ему нельзя садиться в течение двух лет.

«Ладу» забрали в доход государства.