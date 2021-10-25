Горуправа Калуги ищет собственников четырех брошенных автомобилей

Городская управа Калуги в понедельник, 25 октября, объявила о поисках владельцев четырех брошенных автомобилей на разных улицах областной столицы.

Машины собираются эвакуировать.

Собственников просят присутствовать при осмотре, который пройдет 3 ноября с 10:00 до 13:00.

ул. Плеханова, 12, ВАЗ 2115 серебристого цвета,

ул. Поле Свободы, 26, «Газель» белого цвета, Н918КЕ40,

ул. Чичерина, 1а, «Ауди» красного цвета, Н143НО67,

ул. Чичерина, 1/5, «Тойота» серебристого цвета, Р686РА71.

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