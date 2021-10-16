В Калуге снесут два старых дома на улице Набережной, расположенных в районе Центрального парка культуры и отдыха. Об этом в субботу, 16 октября, сообщили в городской управе.

Сроки выполнения работ в администрации пока не назвали.

Дом №26 признан аварийным и расселен. Вопрос о его сносе поднимался уже давно, но денег на это пока нет. В бюджете 2021 года средства не заложены. В городской управе пообещали вспомнить этот дом при формировании бюджета «в последующие годы».

Также аварийным с 2016 года официально является и дом №31а. Но его пока не расселили. По планам городской управы, жильцы покинут его в 2022 или 2023 году. После этого дом снесут.

Дом №26.

Напомним, в 2022 году в Калуге начнется благоустройство набережной на левом берегу Оки. Работы планируется проводить и в районе домов №26 и №31а. Рядом расположены и другие старые строения, однако информации о их судьбе пока нет.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!