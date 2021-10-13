В Калуге благоустройство склона музея космонавтики завершилось на 75%

В Калуге благоустройство склона музея космонавтики завершено на 75%. В среду, 13 октября, об этом сообщил городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ.

- Сейчас на объекте рабочие устанавливают бордюрный камень, закладывают фундамент для уличного освещения, продолжают посев газона и формируют пешеходные дорожки, - пояснил Денисов.

По лестнице калужане смогут подниматься от набережной Яченского водохранилища к музею и парку Циолковского.

На данный момент полностью выполнены прокладка подземных коммуникаций, подсушка и укатка грунта.

Ранее городские чиновники обещали завершить работы на склоне к октябрю.