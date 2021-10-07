Горуправа Калуги ищет владельца гаража на улице Азаровской

Городская управа Калуги в четверг, 7 октября, объявила о поисках владельца металлического гаража, расположенного у дома №26а на улице Азаровской.

Собственника просят предоставить документы на строение в управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений по адресу: 248021, г. Калуга, ул. Московская, дом №188 (каб. 310), тел: 71-36-28.

Если таких документов не окажется, гараж снесут.

Ранее, напомним, городская администрация объявляла о поиски владельцев гаражей на улице Валентины Никитиной.