Калужане требуют срочно убрать сухие деревья с территории школы №10

В понедельник, 20 сентября, пресс-служба министерства образования Калужской области в соцсетях на странице губернатора сообщила возмущенным калужанам о третьем по счету переносе сроков опиловки деревьев на территории школы №10 на улице Жукова в Калуге. Они пообещали закончить работы до конца сентября 2021 года. По словам пресс-секретаря, в настоящее время у городских служб слишком плотный график.

Ранее калужанин Виталий МАЙКОВ в комментариях к одному из постов губернатора области поднял вопрос об удалении сухих деревьев с территории 10-й школы в Калуге, пока никто из детей не пострадал.

- Как бы я тоже хотел с вами встретиться. А только на приём сложно попасть, – написала мужчина. – Очень хочется закрыть вопрос удаления сухих деревьев с территории 10-й школы. Такого количества сухих деревьев, на территории школы, больше нет нигде в мире.

В ответ на это сообщение региональное министерство образования заверило его, что руководство школы направило все уведомления о необходимости завершения работ и городские службы обещали провести опиловку сухих деревьев до конца сентября.

- Вы пишите о третьем сроке удаления сухих деревьев с территории школы, – не сдавался Виталий. – Первый срок до 1 сентября 2021 года, второй - первая половина сентября месяца 2021 года, теперь третий срок - до конца месяца 2021 года. Если бы эти деревья не стояли на территории школы, и рядом с ней, где ходят ученики, и не исключена угроза детям, то можно было бы смириться с чехардой сроков. Вы все свалили на директора школы, это понятно, вы чиновники министерства, но есть такие моменты, когда надо выйти из кабинета, и взять на себя ответственность за решение вопроса. Я не знаю, кто тут от имени министерства ведет переписку, но то, что опасные деревья находятся на территории школы, и рядом с ней, лежит на совести именно министерства, а не на директоре школы. Там не одно дерево, которое можно не заметить, а теперь уже 20, а было 35. Почему у нас такое отношение к детям?

- Сейчас у городских служб очень плотный график, - ответила пресс-служба министерства образования Калужской области. – Но работы по опиловке деревьев будут завершены до конца сентября. Есть специальные организации, которые производят данную работу с соответствующей техникой. Все свои обязательства службы выполнят.