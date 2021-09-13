В Калуге загаженные лавочки в сквере Мира городская управа пообещала отмыть до 15 сентября

Жители Калуги продолжают оставлять жалобы на состояние сквера Мира. Стаи птиц, которые живут там на высоких деревьях, загадили все тротуары и лавочки. Этой проблеме уже не один год, однако решения у нее пока нет.

- Уборка будет выполнена до 15 сентября, - пообещали в городской управе. - Убедительная просьба не подкармливать птиц в скверах и парках, так как это приводит к увеличению их популяции.

Напомним, два года назад городские чиновники предлагали завести в сквере белок, чтобы они распугивали птиц.

По скверу Мира в Калуге тяжело пройти, не вляпавшись.