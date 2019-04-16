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Загаженные скверы: в Калуге собираются завести белок для борьбы с птичьими фекалиями

16.04.2019 16:05 14 1392 Елена Французова, Фото автора.
Загаженные скверы: в Калуге собираются завести белок для борьбы с птичьими фекалиями

Калужане возмущаются, что голуби, грачи и галки загадили все скверы, парки и памятники. Порой пройти по городу невозможно – смрадный запах, дорожки и лавочки в птичьих фекалиях.

- Каждый год решения этой проблемы нет, - возмущается в «Народных новостях» наш читатель Sony. - На кого птицы должны испражняться, чтобы эта проблема была решена?

За комментариями мы обратились в МБУ «Калугаблагоустройство».

- Сейчас мы работаем над решением этой проблемы, - рассказал 16 апреля руководитель учреждения Руслан ЖЕЛТКОВ. – Есть некоторые способы, чтобы прекратить накапливания помёта. Природа их создала сама – белки называются. Мы думаем, размышляем. Это актуально на сегодняшний день во всём мире. Вы в любой парк в любой стране зайдёте, там есть белки, другие животные, их люди кормят, они ручные. Но они не дают развиваться там птицам. Мы прорабатываем, как это всё организовать. Причём есть некоторые дорогие породы белок, так называемые белые. В принципе, я так понимаю, в некоторых областях это распространено. Уничтожать птиц мы не можем, мы законопослушные граждане, гуманно относимся к животным и биологии. Либо нужно драить [скверы и парки] каждый день - отмывать своими силами – это очень затратно, либо действовать биологическими путями.

В то же время руководитель центра реабилитации диких животных «Феникс» Вероника МАТЮШИНА уверена, что заводить белок для отпугивания птиц в Калуге – это безумие.

- Белки – стрессовые животные, они погибнут через день от машин, собак, детей с рогатками и яжемамок. Пусть чиновники обращаются за помощью к специалистам. Мы же им говорили, что, во-первых, сначала осенью убираются гнёзда там, где их быть не должно – в скверах. Нельзя это делать весной, когда птицы вывели яйца. В Сухиничах мужчина снял, как бьют птиц, сидящих на яйцах на кладбище. В том месте, где они никому не мешают. Во-вторых, такие места должны обходить орнитологи-сокольники с обученными птицами. В-третьих, по вечерам нужно запускать лёгкие петарды, чтобы птиц отпугивать. Есть целый комплекс мер, который направлен именно на это. Плюс «Калугаблагоустройство» должно регулярно площадки мыть. Ведь есть галки и голуби, которые гнездятся на домах.

Уважаемые читатели, а что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях!


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Авторы
Елена Французова 
Фото автора.
Тэги: благоустройство
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