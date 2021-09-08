В Калужской области инвестор планирует восстановить сгоревшую усадьбу Панское

Главный дом усадебного комплекса Панское под Малоярославцем планирует восстановить за свои средства инвестор. В среду, 8 сентября, с представителями туристической индустрии провел рабочее совещание губернатор Калужской области Владислав ШАПША.

Как мы ранее рассказывали, объект культурного наследия федерального значения был уничтожен в результате пожара в апреле 2019 года.

Инвесторы выразили заинтересованность в приобретении остатков сгоревшего дома по схеме «1 рубль за объект». При этом они обязуются восстановить усадьбу. На территории комплекса планируется создать культурно-туристический центр.

- Эта усадьба может стать жемчужиной, объектом притяжения туристов, - заявил представитель инвестора. - Весь план восстановления укладывается в три, максимум в пять лет. Полтора года займет подготовка проектной документации.

- Мы заинтересованы в том, чтобы усадьба была восстановлена и обрела свой прежний вид, - отметил в свою очередь Владислав Шапша. - Рад, что вы готовы это делать. Давайте поработаем.

История усадьбы, расположенной в деревне Панское Малоярославецкого района, прослеживается с начала XIX века, когда ею владел генерал-майор в отставке Дмитрий Иванович Кудрявцев. В 1960 году ансамбль поставлен на государственную охрану, в 2012 году администрацией муниципалитета получено охранное обязательство – объект находится в оперативном управлении отдела культуры администрации Малоярославецкого района. После пожара 2019 году усадьба продолжает оставаться объектом культурного наследия и подлежит государственной охране.