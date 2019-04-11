Усадьба начала XIX века сгорела под Малоярославцем

Вечером в среду, 10 апреля, в деревне Панское недалеко от Малоярославца сгорела заброшенная деревянная усадьба.

- Вероятная причина пожара — неосторожное обращение с огнем, пал травы, - сообщают местные жители в группе «Типичный Малоярославец» в «ВКонтакте».

В ГУ МЧС по Калужской области нам рассказали, что точные данные о причинах возгорания ещё устанавливаются. На месте происшествия работает инспектор.

Никто из людей в результате возгорания не пострадал.

Таким было здание до пожара.

Усадьба Кудрявцевых была построена в начале XIX века. Объект культурного наследия регионального значения. Редкий образец деревянного ампира. В последние годы здание пустовало.

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