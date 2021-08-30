В начале недели Калугу закончат убирать после празднования 650-летия

В понедельник, 30 августа, на еженедельном совещании правительства Калужской области городской голова Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ сказал, что доволен организацией праздничных мероприятий, посвященных 650-летию города. Происшествий за это время не было. Улицы города начали убирать сразу же после окончания праздника. По его словам, в понедельник-вторник все будет приведено в нормативное состояние.

- Что касается праздников, все прошло организованно, без происшествий, - доложил городской голова. – Хорошие отклики. Понятно, что такие мероприятия отмечают раз в 50 лет. Достаточно серьезная сумма была потрачена. Спасибо правительству Российской Федерации, которое выделило необходимые денежные средства для того, чтобы мы создали такое праздничное настроение: пригласили звезд, организовали фейерверки, показ дронов и прочие мероприятия, которые привлекли такое внимание. Я думаю, что праздник надолго останется в памяти калужан и гостей региональной столицы.

Как Калуга праздновала 650-летие, смотрите в нашем специальном разделе.