В Боровске открыли новый стадион

Во вторник, 24 августа, губернатор Калужской области Владислав Шапша с рабочей поездкой посетил Боровский район.

В районном центре в городском бору, где многие годы было футбольное поле, тожественно открыли новый стадион. В рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» для него было закуплено покрытие. Помимо искусственного газона, здесь появились беговые дорожки с резиновым искусственным покрытием, ограждение, подъезд к стадиону и пешеходные дорожки. Общее финансирование составило 34,8 миллиона рублей.

- Чем больше у нас будет здоровых ребят и девчонок, возможностей заниматься спортом, тем лучше и дольше мы будем жить, - заявил во время церемонии открытия губернатор. - Значит, наша страна будет по-прежнему оставаться Великой Россией.

Шапша также вручил золотые значки ГТО боровчанам.