В Калуге рабочие заляпали краской остановку в историческом центре

В среду, 18 августа, к нам в редакцию обратилась читательница Елена с просьбой разобраться, кто именно измазал краской остановку возле дома № 5 по улице Пушкина. Женщина считает, что виновный должен быть наказан. По ее словам, жители этого района очень обеспокоены тем, что приехавшим к юбилею туристам не понравится наш город.

- Жители исторического центра города были в шоке от так называемой «подготовки ко Дню города», которую устроили власти на остановке общественного транспорта возле дома 5 по улице Пушкина, - написала нам женщина. - Заляпав все вокруг, безобразно и кое-как «покрашены» столбы остановки! Отрубить руки тому, кто это сделал!

Мы обратились за комментариями в управление городского хозяйства. Из их ответа можно сделать вывод, что проблема в том, что одни сотрудники красят, а другие за ними убирают, но позже. Ко Дню города власти обещают навести порядок в этом месте.

- По информации МБУ «СМЭУ», при выполнении работ возможно попадание частиц краски на прилегающую территорию, - ответила нам пресс-служба управления. - Однако в дальнейшем территорию приводят в нормативное состояние. Работы по очистке территории будут выполнены в срок до 27 августа.

Нынешнее состояние остановки на улице Пушкина.