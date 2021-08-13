В Калуге новую спортивную площадку устанавливают в парке на месте рынка

В Калуге появится новая спортивная площадка для воркаута. Ее устанавливают в парке на месте рынка на улице Марата на том месте, где раньше располагался газон.

Московский подрядчик должен установить все турники к 19 августа.

Работы выполняются за счет одного из крупных предприятий области.

Во время торжественного открытия, дата которого пока не назначена, запланированы выступления калужских и московских воркаутеров. В дальнейшем также планируется проводить там открытые тренировки.