В Калуге Свято-Троицкий кафедральный собор встретит юбилей города в лесах

Реставрационные работы в Свято-Троицком кафедральном соборе к 650-летию Калуги завершить не успеют. Но территорию вокруг храма обещают благоустроить. Об этом в среду, 11 августа, заявил городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ.

- Свято-Троицкий кафедральный собор сейчас стоит в лесах, - отметил он. - По заказу областного «Центра наследия» здесь ведутся работы по реставрации здания и по элементам благоустройства окружающей территории. Ко дню города леса не успеют снять – работы в самом разгаре, а вот завершить благоустройство подрядчику под силу. Созвонился с руководителем подрядной организации, попросил ускориться, несмотря на все объективные сложности. Объект знаковый, поэтому вместе с областным заказчиком приложим все усилия, чтобы парк культуры и отдыха достойно встретил калужан и гостей города в ходе юбилейных мероприятий.

Напомним, на территории парка культуры и отдыха 14 и 15 августа пройдет фестиваль «Калуга сквозь века».