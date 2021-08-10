В Калуге до конца августа обновят детскую площадку в парке культуры и отдыха

В Калуге планируется в ближайшее время привести в порядок детскую площадку в Центральном парке культуры и отдыха. Во вторник, 10 августа, об этом сообщил городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ.

- Планируем обновить «Детский городок», - заявил Денисов. - Поставку оборудования ждем уже в августе. Как привезут - сразу же проведем монтаж. Приоритет - удобство и безопасность маленьких калужан.

По словам главы администрации, в парке культуры и отдыха в нескольких местах нужно сделать окос травы, обновить цветы в вазонах.

Напомним, калужане еще несколько лет назад жаловались на состояние детской площадки в парке. Тогда же выяснилось, что у нее не было собственника.