В Калуге установили семь новых туалетов на набережной Яченского водохранилища
В Калуге на набережной Яченского водохранилища установили семь новых временных туалетов. В понедельник, 9 августа, на планерке в городской управе об этом рассказал заместитель городского головы - начальник управления городского хозяйства Александр ШПИРЕНКО.
- Установлены семь кабинок на верхнем ярусе, в районе парковки, там, где у нас вертолетная площадка, - пояснил Шпиренко.
Набережная Яченского водохранилища станет одной из главных точек празднования 650-летия Калуги. 14 августа на вертолетной площадке пройдет open air «Вертолетка-650».
Ранее мы публиковали полную афишу празднования 650-летия Калуги. Различные мероприятия запланированы до 19 сентября.
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