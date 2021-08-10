В Калуге установили семь новых туалетов на набережной Яченского водохранилища

В Калуге на набережной Яченского водохранилища установили семь новых временных туалетов. В понедельник, 9 августа, на планерке в городской управе об этом рассказал заместитель городского головы - начальник управления городского хозяйства Александр ШПИРЕНКО.

- Установлены семь кабинок на верхнем ярусе, в районе парковки, там, где у нас вертолетная площадка, - пояснил Шпиренко.

Набережная Яченского водохранилища станет одной из главных точек празднования 650-летия Калуги. 14 августа на вертолетной площадке пройдет open air «Вертолетка-650».

Ранее мы публиковали полную афишу празднования 650-летия Калуги. Различные мероприятия запланированы до 19 сентября.