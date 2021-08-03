В Калуге расчистили от зарослей паровоз Л-3540

В Калуге ко Дню города планируется открыть обновленный сквер ВЛКСМ на пересечении улиц Ленина и Карла Либкнехта. Об этом сообщил 2 августа главный архитектор города Алексей КОМОВ.

Установленный там в прошлом году паровоз Л-3540 уже расчистили от зарослей.

- В сквере ВЛКСМ активно идут работы по благоустройству территории вокруг памятника паровозу Л-3540, - пояснил Комов. - Уже можно увидеть контуры будущего локального общественного пространства, посвященного истории железнодорожного транспорта. Благодаря расчистке сорных зарослей, паровоз вышел к людям из «коридора» бывшей Окской ветки и открылся для просмотра. Важная задача концепции, разработанной сектором главного архитектора, визуально увязать в одну композицию историческую стелу и новую доминанту паровоза между собой. Окончание работ над обновленным общественным пространством приурочено к юбилею нашего города.