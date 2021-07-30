Главная Новости Благоустройство
COVID-19 Фотоконкурс Афиша Юбилей Калуги Олимпиада

В Калуге восстановленные мозаичные рельефы на сквере Мира откроют в начале августа

Дмитрий Ивьев , Фото автора и Алексея Комова.
Опубликовано: 30.07.2021 16:46 3 320
В Калуге восстановленные мозаичные рельефы на сквере Мира откроют в начале августа

В Калуге в начале августа планируется завершить реставрацию мозаичных рельефов на входе в здание бывшего ВНИИМЭТ на сквере Мира. Об этом 30 июля сообщил главный архитектор Алексей КОМОВ.

- На воссоздании мозаичных рельефов проделана большая реставрационная работа, которая постепенно подходит к логическому финалу, - пояснил Комов. - Восстановлены все утраты бетонных поверхностей на двух рельефах. Особенно сильно пострадал от времени рельеф «Математика». Рука ученого была разрушена до арматуры. Сейчас она полностью восстановлена. Очень много времени заняла скурпулезная очистка сохранившейся смальты от «накипи» выхлопных газов за полвека. Эту коросту приходилось аккуратно отделять и химическими средствами, и механическими инструментами от деталей мозаики. На сегодняшний день из принципиальных работ осталось точечное заполнение мозаичных утрат. Все большие куски реставрированы. В начале августа воссозданные мозаичные рельефы 1971 года выдающихся советских монументалистов, супругов Владимира Васильцова и Эленоры Жареновой можно будет увидеть после снятия рабочих лесов. Навстречу юбилею Калуги!

Так сейчас выглядят рельефы.

Дмитрий Ивьев , Фото автора и Алексея Комова.
Опубликовано: 30.07.2021 16:46 3 320
Тэги: благоустройство алексей комов
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 3 шт.
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
ВТБ: траты жителей ЦФО за рубежом за последний месяц выросли на треть
Корпоративные данные защитит обучающая платформа SecurityAwareness от Мегафон
Подписка в подарок: «Лицей» поддержит семьи с детьми
Управляющий Калужским отделением Сбербанка Андрей Ручай рассказал почему сотрудники Сбера выбирают вакцинацию
Учиться — это увлекательно и круто: видеосервис Wink представляет новый раздел «Академия»
Георгий Юрданов: Мы всегда открыты для наших клиентов
Новости
ОПРОС
Уважаемые читатели, а почему вы не хотите делать прививку? 
Всего проголосовало: 983
Новости Обнинска
Новости партнеров
Каркасные дома в России на примере проектов Heim project
Выбор одежды в интернет магазине
Буровое оборудование в проверенной компании

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Расценки на публикацию агитационных материалов на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Калужской области по одномандатному избирательному округу и на выборах в органы местного самоуправления, проводимых в единый день голосования 19 сентября 2021 года на сайте kp40.ru

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru