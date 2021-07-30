В Калуге восстановленные мозаичные рельефы на сквере Мира откроют в начале августа

В Калуге в начале августа планируется завершить реставрацию мозаичных рельефов на входе в здание бывшего ВНИИМЭТ на сквере Мира. Об этом 30 июля сообщил главный архитектор Алексей КОМОВ.

- На воссоздании мозаичных рельефов проделана большая реставрационная работа, которая постепенно подходит к логическому финалу, - пояснил Комов. - Восстановлены все утраты бетонных поверхностей на двух рельефах. Особенно сильно пострадал от времени рельеф «Математика». Рука ученого была разрушена до арматуры. Сейчас она полностью восстановлена. Очень много времени заняла скурпулезная очистка сохранившейся смальты от «накипи» выхлопных газов за полвека. Эту коросту приходилось аккуратно отделять и химическими средствами, и механическими инструментами от деталей мозаики. На сегодняшний день из принципиальных работ осталось точечное заполнение мозаичных утрат. Все большие куски реставрированы. В начале августа воссозданные мозаичные рельефы 1971 года выдающихся советских монументалистов, супругов Владимира Васильцова и Эленоры Жареновой можно будет увидеть после снятия рабочих лесов. Навстречу юбилею Калуги!

Так сейчас выглядят рельефы.