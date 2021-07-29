В Калуге воссоздали советскую вывеску «Храните деньги в сберегательной кассе»

В Калуге воссоздали советскую рекламную вывеску «Храните деньги в сберегательной кассе». К середине августа ее вернут на крышу дома №59 по улице Ленина. Об этом сообщил 28 июля главный архитектор Калуги Алексей КОМОВ.

- Все детали конструкции уже готовы в финишном исполнении на калужском предприятии, которое взялось за непростую и уникальную работу по реставрации знаковой вывески к юбилею города, - пояснил Комов. - Металлические объемные буквы на данный момент выкрашены в специально подобранные цвета, согласно проекта, разработанного сектором главного архитектора Калуги. Технология порошковой окраски экологически безопасна и дает идеальное и долговечное покрытие. Сама краска оплавляется в камере при 200 градусах температуры. В ближайшее время будет смонтирована и подсветка букв - современный холодный гибкий неон двух оттенков, красный и белый. Выход на финальный монтаж намечен на середину августа, навстречу 650-летию Калуги.

Напомним, вывеску демонтировали для реставрации в декабре 2020 года.

Воссозданные буквы для вывески.