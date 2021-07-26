На четырех улицах Калуги модернизируют уличное освещение до конца августа

В Калуге ко Дню города, до конца августа 2021 года, модернизируют уличное освещение на четырех центральных улицах. В понедельник, 26 июля, об этом сообщили в министерстве строительства и ЖКХ региона.

Работы пройдут на:

ул. Гагарина;

ул. Королева (участок от Музея космонавтики до ул. Гагарина и участок от ул. Гагарина до Каменного моста);

ул. Кирова;

ул. Луначарского.

- Будет заменено более двух километров провода и установлено 493 светодиодных светильника с высокой светоотдачей, - пояснили в министерстве. - Новым светильникам требуется в несколько раз меньше электроэнергии, благодаря чему снижается общая нагрузка на электрические сети города.

Напомним, в августе Калуга будет праздновать 650-летие. Основные мероприятия пройдут в субботу, 28 августа.

Тем временем

Во сколько обойдется празднование 650-летия Калуги: Гагарина – за 5,5, Крид – за 6,4, дроны – за 19,9 миллиона рублей. Подробности.