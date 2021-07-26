На четырех улицах Калуги модернизируют уличное освещение до конца августа
В Калуге ко Дню города, до конца августа 2021 года, модернизируют уличное освещение на четырех центральных улицах. В понедельник, 26 июля, об этом сообщили в министерстве строительства и ЖКХ региона.
Работы пройдут на:
- ул. Гагарина;
- ул. Королева (участок от Музея космонавтики до ул. Гагарина и участок от ул. Гагарина до Каменного моста);
- ул. Кирова;
- ул. Луначарского.
- Будет заменено более двух километров провода и установлено 493 светодиодных светильника с высокой светоотдачей, - пояснили в министерстве. - Новым светильникам требуется в несколько раз меньше электроэнергии, благодаря чему снижается общая нагрузка на электрические сети города.
Напомним, в августе Калуга будет праздновать 650-летие. Основные мероприятия пройдут в субботу, 28 августа.
Тем временем
Во сколько обойдется празднование 650-летия Калуги: Гагарина – за 5,5, Крид – за 6,4, дроны – за 19,9 миллиона рублей. Подробности.
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