В Калуге нижний променад набережной Яченского водохранилища станет полностью пешеходным

В Калуге специалисты управления городского хозяйства разработали подробную схему разделения пешеходного и самокатно-велосипедного потоков гуляющих на набережной Яченского водохранилища. В пятницу, 23 июля, об этом сообщил городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ.

- Нижний променад набережной станет полностью пешеходным, - заявил глава администрации. - А велодорожка начнется от парковки на верхнем променаде. Тротуар поделим пополам – три метра для велосипедистов, три – для пешеходов.

Закончить работы планируется через две недели – к 6 августа.

Как чиновники обсуждали набережную.

Напомним, на прошлой неделе жительница Калуги пожаловалась на оживленное движение велосипедистов и самокатчиков на набережной. Женщина рассказала, что ее ребенок получил перелом руки. После этого власти задумались о разделении потоков.