В Калуге ищут владельца сарая в Строительном переулке

Городская управа Калуги в среду, 21 июля, сообщила о поиске владельцев каменного сарая, расположенного у дома №5 в Строительном переулке.

- Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги информирует собственников о необходимости представления правоустанавливающих документов, - говорится в сообщении администрации. - Информацию необходимо направлять по адресу: 248021, г. Калуга, ул. Московская, д. 188 (каб. 310), тел: 71-36-28.

Напомним, накануне городская управа сообщала о сносе гаражей и сараев на пяти улицах.