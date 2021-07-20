В Калуге снесут гаражи и сараи на пяти улицах

В Калуге собираются снести гаражи и сараи на пяти улицах. Список адресов во вторник, 20 июля, опубликовала городская управа. Власти ссылаются на постановление Городской Управы города Калуги от 31.05.2021 № 4638-пи «О демонтаже (сносе) нестационарных объектов на территории города Калуги».

В администрации подчеркивают, что все эти объекты размещены на городской земле без разрешения. Владельцев просят демонтировать их самостоятельно в течение семи дней.

- В случае неисполнения указанного постановления объекты будут демонтированы принудительно, - подчеркнули в городской управе.

Объекты, подлежащие демонтажу, в Калуге:

ул. Тульская, район д. 92 - (металлический гараж - 1);

ул. Суворова, район д. 153, корпус 2 - (металлические гаражи - 4);

ул. Белинского, район д.6 - (металлический гараж - 1);

ул. Пролетарская, район д. 90 - (деревянные сараи - 3, металлические гаражи - 5);

ул. Лесная (мкр. Малинники), район д.22, д.24 - (деревянные сараи - 35, металлический гараж - 1, кирпичные гаражи - 2).

- Информацию о демонтаже просим сообщить в отдел по контролю за землепользованием комитета земельных отношений управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги: ул. Московская, д. 188 (каб. 310), телефон: 71-36-28.